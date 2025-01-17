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Не в Германии. Шахтер определился, где будет базироваться между двумя январськими матчами Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Будут готовиться в лучшем климате

Не в Германии. Шахтер определился, где будет базироваться между двумя январськими матчами Лиги чемпионов

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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На следующей неделе донецкий "Шахтер" возобновит свои выступления в Лиге чемпионов.

Начнет команда Пушича с матча против “Бреста” 22 января в рамках седьмого раунда основной сетки турнира в Гельзенкирхене. А уже 29 января сыграет с "Боруссией" в Дортмунде.

Несмотря на географическую близость этих городов (около 30 километров), паузу между поединками "горняки" проведут в Турции. Об этом UA-Футбол узнал из собственных источников, приближенных к "Шахтеру".

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Сразу на следующий день после встречи с французами "горняки" отправятся обратно в Турцию, где и проводилось январское собрание. Перед поединком с "Боруссией" футболисты полетят уже в Дортмунд.

"Шахтер" начал подготовку к возобновлению сезона 4 января. "Горняки" провели три товарищеских поединка в Турции: против "Лудогорца" (4:0), "ЦСКА София" (1:0) и "Динамо" Загреб (2:2).

Перед финальными поединками лигового этапа ЛЧ дончане занимают 27 место – идут на расстоянии четырех очков от зоны плей-офф.

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Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк) Брест
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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