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Не в Германии. Шахтер определился, где будет базироваться между двумя январськими матчами Лиги чемпионов
Будут готовиться в лучшем климате
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
На следующей неделе донецкий "Шахтер" возобновит свои выступления в Лиге чемпионов.
Начнет команда Пушича с матча против “Бреста” 22 января в рамках седьмого раунда основной сетки турнира в Гельзенкирхене. А уже 29 января сыграет с "Боруссией" в Дортмунде.
Несмотря на географическую близость этих городов (около 30 километров), паузу между поединками "горняки" проведут в Турции. Об этом UA-Футбол узнал из собственных источников, приближенных к "Шахтеру".
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Сразу на следующий день после встречи с французами "горняки" отправятся обратно в Турцию, где и проводилось январское собрание. Перед поединком с "Боруссией" футболисты полетят уже в Дортмунд.
"Шахтер" начал подготовку к возобновлению сезона 4 января. "Горняки" провели три товарищеских поединка в Турции: против "Лудогорца" (4:0), "ЦСКА София" (1:0) и "Динамо" Загреб (2:2).
Перед финальными поединками лигового этапа ЛЧ дончане занимают 27 место – идут на расстоянии четырех очков от зоны плей-офф.
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