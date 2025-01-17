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Пушич: В ЛЧ все очень просто – надо победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше

Лига Чемпионов
Обновлено

Главный тренер Шахтера порассуждал о шансах в Лиге чемпионов

Пушич: В ЛЧ все очень просто – надо победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о новом формате Лиги чемпионов и о шансах команды побороться за плей-офф турнира.

– В 2024 году состоялись определенные нововведения в Лиге чемпионов. Что вы можете сказать о новом формате турнира и как эти нововведения влияют на подготовку к соревнованиям?

– Как и все новое, сейчас это интересно, потому что никто не знает, что произойдет и какая будет динамика соревнования. На самом деле можно рассматривать его как короткий турнир с восемью матчами с разными соперниками. И должен отметить, что нам выпали очень тяжелые соперники, в то же время это мне очень нравится, потому что мы любим соревноваться с лучшими командами, чтобы видеть, на каком мы уровне и что нам следует усовершенствовать, а также показать хорошие матчи нашим болельщикам. Думаю, нам это в большей степени удалось.

Этот формат сложнее предыдущего, потому что мы играем один матч с каждым соперником. Как вы знаете, мы проводим все наши матчи на выезде, поэтому для нас как для команды это большой недостаток, включая все время, которое мы проводим в дороге, что в Европе совсем непривычно – ни одна из команд, участвующих в Лиге чемпионов, не имеет такого графика переездов, как у нас. Жаль, но это факт.

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Однако мы очень хорошо справляемся с этим – и мы это показали. И это многое говорит о ментальности моих игроков и других работников клуба, которые все организуют, поэтому я бы хотел сделать комплимент и им тоже, потому что они выполняют гигантскую работу. Формат тяжелее, чем предыдущий, ведь каждая игра – финальная. Да, ты набираешь баллы, но еще не знаешь, сколько очков тебе нужно, чтобы пройти в следующий раунд – это делает турнир интересным, но и очень сложным.

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– Уже очень скоро "Шахтер"встретится с "Брестом"и "Боруссией"(Дортмунд). В турнирной таблице "Брест" занимает 7-е место, а "Боруссия"– 9-е. Какие ожидания от этих двух противостояний и как будете готовить команду, чтобы получить важные очки для выхода в следующий раунд?

– Положение в турнирной таблице много говорит о клубах. Оба коллектива имеют большое количество баллов, это очень хорошие команды, у них совсем разные стили игры, но они замечательные. На самом деле, нам очень легко в этом плане – надо победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше. Это, безусловно, будет не просто, мы тоже это понимаем. Конечно, мы будем играть так, чтобы победить, потому что неважно, играем ли мы с мюнхенской "Баварией", как в последний раз, или с "Арсеналом" - будем пытаться победить. Но то, как мы поступаем, тоже имеет большое значение: проявить себя, показать нашу философию и хорошую игру, быть конкурентоспособными. Будем стараться получить результат, хотя оба соперника очень серьезные, как я уже говорил, но это приятный вызов. Я и моя команда с нетерпением ждем этих матчей.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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