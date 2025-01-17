Пушич: Некоторые игроки ПСВ говорили мне, что думали, что у них не было шансов

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич высказался о матче группового раунда Лиги чемпионов с ПСВ (2:3), в котором "горняки" проиграли, ведя в счете 2:0.

"Конечно, если анализировать, как мы проиграли тот матч, то, как я уже говорил, мы играли отлично, пока не получили красную карточку. Нам следует чувствовать, в чем нуждается игра в подходящий момент.

Игра развивалась в таком направлении, что мы наверняка победим с тремя или четырьмя голами. Поэтому отдельные игроки должны чувствовать, что нужно оставаться в полном составе на поле, ведь это выездной матч на очень громком стадионе с очень большой поддержкой соперника от его болельщиков, и нужно также брать энергию со стадиона – и мы это делали почти идеально до того, как получили красную карточу. Когда ты получаешь красную карточку, противник с таким опытом и индивидуальными качествами чувствует, что игру можно изменить и болельщики на стадионе чувствуют это, начинают поддерживать и подталкивать свою команду еще больше.

К этому моменту они действительно были тихие: я сыграл много матчей на этом стадионе и никогда не слышал, чтобы они были такими тихими, как во время той игры. Это большой комплимент для нас. В то же время мы должны извлечь урок, что в матчах с соперником такого невероятного уровня, а они не проиграли ни одной игры на собственном стадионе, мы были очень близки к тому, чтобы победить – нужно знать, где и как ты фолиш, и сохранять 11 игроков на поле до конца. Этот момент изменил ход игры.

И если говорить о последней части матча, мы очень усердно работали, попытались сделать все, но один момент может быть решающим – это был штрафной удар с фланга, когда соперник забил первый гол, тогда они почувствовали, что могут отыграться. Я также могу поделиться, что некоторые их футболисты сказали мне, что у них не было шансов в этой игре – это то, что соперник чувствовал на поле. Это комплимент.

С другой стороны, это также часть нашего развития, потому что у нас много молодых исполнителей, некоторые на таком уровне играли впервые, поэтому я не могу их обвинять, но это был очень трудный урок для нас. На самом деле, мы платим за развитие молодых футболистов такими матчами. Справляться с обстоятельствами – не только с происходящим на поле, но и с реакцией болельщиков и этим так называемым давлением, я уже говорил вам, что не люблю это слово – это большой урок для наших молодых игроков", - сказал Пушич.