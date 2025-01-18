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Шахтер – Брест. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – Брест. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов

DAZN

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UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Шахтером" и "Брестом".

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У французского клуба после 6 сыгранных матчей на данной стадии соревнования – 13 очков. У команды Марино Пушича – 4 зачетных пункта. Шансы на ТОП-8 официально потеряны, может ли "Шахтер" еще на что-то надеяться в ЛЧ? Насколько "горняки" готовы ко второй части сезона? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 22 января – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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