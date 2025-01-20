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Аталанта - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Аталанта - Штурм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Аталанта - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Встретятся команды из разных полюсов турнирной таблицы Лиги чемпионов. "Аталанта" занимает 13-е место, а "Штурм" – 29-е. Итальянцы должны побеждать, чтобы остаться в борьбе за выход в 1/8 финала. У австрийцев уже нет шансов на плей-офф.

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 21 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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