Аталанта - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Седьмой тур Этапа Лиги и первый с начала года. "Штурм" еще не играл официальных поединков в 2025-м вообще, а у "Аталанты" наметился определенный спад в Серии А. Смогут ли итальянцы приблизиться к заветной топ-8 в таблице по окончании матча?

Лига Чемпионов. Этап Лиги. Седьмой тур

21 января. 19:45. Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"

"Аталанта" - "Штурм"

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"Аталанта": последние новости

Хозяева данного матча, клуб из Бергамо, в последнее время борется за места в когорте лидеров итальянского футбола. Однако команда Гасперини не может выиграть пять матчей подряд. Но надо признать, что соперники были серьезными. В предыдущем матче "сине-черные" в увлекательном поединке уступили в перестрелке лидеру чемпионата "Наполи". Подопечным Гасперини удалось первыми открыть счет и даже доминировать отрезками, но неаполитанцы были сильнее в реализации моментов. Такой результат оставляет "Аталанту" на текущем третьем месте.

Не менее болезненным было недавнее поражение в полуфинале итальянского суперкубка миланскому "Интеру". В матче с большим количеством голевых моментов на дубль Дюмфриса "Аталанта" смогла ответить лишь незачтенным из-за VAR точным ударом Эдерсона.

Травмированные Куардадо, Коссуна и Скамакка, в нестабильной форме Де Кетеларе. А вот Ретеги успешно вернулся после травмы. После травмы два матча сыграл и у обоих забивал. Также обращаем внимание на забивного Лукмана. Эти два форварда являются оружием чрезвычайно опасным для ворот "Штурма". Гасперини играет чаще всего 3-4-1-2. В Лиге чемпионов "Аталанта" набрала 11 очков и пока занимает 13 место.

"Штурм": последние новости

Пока австрийский чемпионат на паузе "Штурму" приходится поддерживать форму в товарищеских матчах. Разумеется, это неравноценный способ команде сохранить игровой тонус. Поэтому некоторые проблемы с физикой могут возникнуть у австрийского клуба. К тому же, даже в товарищеских матчах результаты посредственные. После завершения первого круга Бундеслиги "Штурм" лидирует с преимуществом в три очка.

Большой потерей "Штурма" является датчанин Мика Биерет, который успел в начале года перебраться в "Монако" и даже сыграл уже за новый клуб. Равноценной атакующей замены у "Штурма" пока нет. Еще и Ярдемджи вернулся из аренды в родной "Гофенхайм". В нападении со старта наверняка выйдет Уильям Бовинг, а по второму форварду вопрос открыт. На сборах наигрывали несколько игроков, в том числе и из академии. В составе "Штурма" следует выделить грузинского полузащитника Китеишвили. Австрийцы плотно играют в защите, поэтому некоторые проблемы итальянцам создать могут.

Тренирует "Штурм" в течение сезона Юрген Зоймель. Конечно, опыт тренера не сравнить с нынешним оппонентом Гасперини, но австриец тоже хорошо знает свою команду и предан ей.

История противостояний

Команды только однажды встречались. Это было в прошлом сезоне в групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча завершилась боевой ничьей 2:2, а в домашнем поединке бергамаски одержали минимальную победу, что позволило им пройти дальше с первого места в группе, а "Штурм" финишировал третьим.

Последние матчи команд

"Аталанта"

18.01. "Аталанта" - "Наполи" 2:3 (СО)

14.01. "Аталанта" – "Ювентус" 1:1 (СО)

11.01. "Удинезе" – "Аталанта" 0:0 (СА)

02.01. "Интер" – "Аталанта" 2:0 (СК)

28.12. "Лацио" – "Аталанта" 1:1 (СО)

"Штурм"

17.01. "Риека" – "Штурм" 2:0 (Тов)

17.01. "Ориент" – "Штурм" 1:1 (Тов)

11.01. "Штурм" – "Грассхопперс" 0:1 (Тов)

08.01. "Штурм" - "Лугано" 2:1 (Тов)

11.12. "Лилль" - "Штурм" 3:2 (ЛЧ)

Ставка и коэффициенты на матч Аталанта – Штурм

Прогноз на матч от UA-Футбол

Не стоит сейчас говорить об игровом кризисе "Аталанты". До этого у итальянцев была рекордная победная серия. Мотивации побороться за топ-8 итоговой таблицы (до которого отставание всего в два очка) и, главное, класса бергамаскам хватит. На фоне отсутствия официальных матчей и потери самых звездных игроков в "Штурме" сложно поверить в подопечных Зоймеля. Прогноз – победа "Аталанты" с форой (-1,5) за 1,59.