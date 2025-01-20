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Бенфика – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бенфика - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бенфика – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 7-го тура Лиги чемпионов "Барселона" приедет в гости к "Бенфике" Анатолия Трубина. Каталонцы в случае победы могут обеспечить себе место в первой восьмерке, что автоматически выводит их в ⅛ финала турнира. "Бенфика" тоже имеет шанс попасть в восьмерку лучших, однако при этом, в случае отрицательного результата, может и вылететь из числа 24 команд, которые продолжат путь в турнире весной.

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Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Бенфика" - "Барселона" состоится во вторник, 21 января 2025 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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