Бенфика – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче 7-го тура Лиги чемпионов "Барселона" приедет в гости к "Бенфике" Анатолия Трубина. Каталонцы в случае победы могут обеспечить себе место в первой восьмерке, что автоматически выводит их в ⅛ финала турнира. "Бенфика" тоже имеет шанс попасть в восьмерку лучших, однако при этом, в случае отрицательного результата, может и вылететь из числа 24 команд, которые продолжат путь в турнире весной.

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Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Бенфика" - "Барселона" состоится во вторник, 21 января 2025 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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