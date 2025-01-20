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Брюгге - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге - Ювентус: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние команд, находящихся довольно близко в таблице Лиги чемпионов. "Ювентус" с 11 очками занимает 14-е место, "Брюгге" - с 10-ю баллами расположился на 19-й строчке. Преодолеют ли подопечные Тьяго Мотты сопротивление одной из наибольших сенсаций турнира?

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5.

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