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Брюгге - Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брюгге - Ювентус: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Противостояние команд, находящихся довольно близко в таблице Лиги чемпионов. "Ювентус" с 11 очками занимает 14-е место, "Брюгге" - с 10-ю баллами расположился на 19-й строчке. Преодолеют ли подопечные Тьяго Мотты сопротивление одной из наибольших сенсаций турнира?
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Брюгге - ЮвентусСмотреть трансляцию
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