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Стало известно, кто рассудит матч Шахтера против Бреста
Арбитры из Швейцарии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Брест".
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Главным рефери стал Сандро Шерер из Швейцарии. На линиях ему будут помогать Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Обязанности четвертого судьи исполнит Лионель Чуди.
За систему VAR будет отвечать Федайи Сан (Швейцария), его ассистент - Роб Диперинк (Нидерланды).
Матч "Шахтер" - "Брест" пройдет 22 января в немецком Гельзенкирхене на арене "АуфШальке". Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени.
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