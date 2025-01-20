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Стало известно, кто рассудит матч Шахтера против Бреста

Лига Чемпионов

Арбитры из Швейцарии

Стало известно, кто рассудит матч Шахтера против Бреста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Брест".

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Главным рефери стал Сандро Шерер из Швейцарии. На линиях ему будут помогать Стефан де Алмейда и Йонас Эрни. Обязанности четвертого судьи исполнит Лионель Чуди.

За систему VAR будет отвечать Федайи Сан (Швейцария), его ассистент - Роб Диперинк (Нидерланды).

Матч "Шахтер" - "Брест" пройдет 22 января в немецком Гельзенкирхене на арене "АуфШальке". Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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