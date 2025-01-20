UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Брест (Франция)

Несмотря на проигрыши, нанесенные “Аталантой” (0:3), лондонским “Арсеналом” (0:1), ПСВ (2:3) и мюнхенской “Баварией” (1:5), “Шахтер” все еще остается среди претендентов на плей-офф Лиги чемпионов. Ничья с “Болоньей” (0:0), триумф, зафиксированный над “Янг Бойз” (2:1), и отдельные эпизоды даже в неудачных матчах позволяют демонстрировать сдержанный оптимизм — главное, чтобы без осечек в будущем.

Правда, на очереди — “Брест”. “Пираты” подарили сенсацию в прошлом году, когда отобрались в самый престижный клубный турнир, радуют и теперь, ведь выдали несколько громких побед. Неужели нам снова не поздоровится?.... Предлагаем разобраться.

Общая история

“Брест” появился на футбольной карте в 1950-м путем слияния пяти меньших клубов. Через восемь лет попал в любительское первенство, в 1970-м — квалифицировался во второй по знаковости дивизион, а в конце 1970-х — наконец поднялся в Лигу 1.

Несмотря на локальные успехи, — четвертьфинал кубка Франции-1982, перспективное подрастающее поколение с Клодом Макелеле и присутствие легендарного Давида Жиноля, — в 1991-м “пиратов” ждал финансовый коллапс. Долг в 150 миллионов франков заставил отказаться от профессионального статуса, распустить ключевых исполнителей и отправиться к отправной точке (похожий сценарий совсем недавно случился с “Бордо”).

Новое восхождение произошло в 2004-м, когда “Брест” с молодым Франком Рибери получил путевку в Лигу 2. Да, это еще не был уверенный кандидат на дальнейшее повышение, но постепенные шаги, направленные на установление стабильности, дали эффективные плоды — в апреле 2010-го ребята Алекса Дюпона присоединились к высшему эшелону.

К сожалению, не обошлось без турбулентности — бретонцы совершили два удачных подхода, чтобы удержаться в когорте лучших, однако в 2013-м заняли последнюю строчку таблицы. Падение запустило процесс поэтапной перезагрузки — как следствие, в 2016-м президент Ивон Кермарек, который несколькими сезонами ранее со скандалом выгнал своего предшественника, осознал, что в патовом положении и передал кресло Дени Ле Сену.

Функционер привлек инвестиции, подписал пятнадцать новичков, вернул фанатов на трибуны и таким образом заложил фундамент, достаточно прочный для камбэка в элиту. В 2019-м миссия сбылась и с тех пор “Брест” является неизменным членом Лиги 1.

Финиш четырнадцатыми, семнадцатыми, одиннадцатыми — вполне вменяемые показатели, как для бывшего лифтера. А вот пребывание в тройке спровоцировало фурор — Эрик Руа, известный выступлениями за “Лион” и “Марсель”, принял команду в 2023-м и в кампании 2023/24 поднял на огромную планку.

61 очко и бронзовые медали перевернули страницу в жизни “Бреста”; коллектив, который вдруг стал симпатичным, стоит на распутье — может превратиться в претенциозного середняка и так же, находясь под бешеной нагрузкой, снизить требования. Это чрезвычайно интересный кейс — на наших глазах пишется интригующая история. И вот к ней причастен “Шахтер”.

Современное состояние

а) тренер

В 2004-м Эрик Руа понял, что пора “убить” в себе опорного полузащитника. Почти сразу “Ницца”, где бывший хавбек повесил бутсы на гвоздь, предоставила должность директора по футболу. Забегая наперед, скажем, что функционер попробовал себя на разных должностях и накопил ценные навыки — на том или ином этапе исполнял обязанности спортдира, заведовал маркетингом и клубной стратегией.

С марта 2010-го по ноябрь 2011-го главенствовал на тренерском мостике — “красно-чёрные” уволили провалившего осень-зиму Дидье Олле-Николя, который не мог выбраться из пропасти. Изменения послужили свежим глотком для “Ниццы” — в 11 встречах Руа выдал 4 побед, 6 ничьих и 1 поражение, благодаря чему завершил 2009/10 пятнадцатым.

А вот полный сезон 2010/11 трудно занести в актив (что свойственно для начинающего наставника, да еще и с концом конфетно-букетного периода). Эрик продемонстрировал прагматичность (в 44 матчах были забиты скромные 45 мячей), поэтому его “орлята” нависли над зоной вылета и ограничились 17 позицией. Не видя существенного прогресса, после 13 тура Лиги 1 2011/12 было решено прекратить сотрудничество, а летом 2012-го вообще разорвать контакты.

Работал спортивным директором в “Лансе” и “Уотфорде”, зимой 2023-го рискнул с “Брестом” и, как видим, не прогадал. Бруно Груджи не нашел подход к раздевалке, “пираты” предусмотрительно предоставили Руа трудовой договор до тогдашнего лета и охотно продлили до 2025-го, как только стало очевидно, что представитель Бретони не вылетит из “вышки”.

Что касается розыгрыша 2023/24, то он сложился сказочно — команда прыгнула выше ожиданий, когда дала бой признанным лидерам и обрела уверенность в борьбе с оппонентами, против которых обычно не дотягивала. Ощущение общительности между игроками, прочность в обороне и драйв впереди — компоненты, повлиявшие на продвижение “Бреста”; вполне логично, что Эрика назвали тренером года по версии престижных изданий, а одну из наград вручил лично Дидье Дешам.

б) команда

Выход в ЛЧ побудил “Брест” к активности на трансферном рынке. С другой стороны, “пираты” отказались швыряться деньгами и выделили на точечное усиление лишь 12,2 миллиона евро. Мама Бальде (из “Лиона”) обошелся в 4,5 млн евро, Камори Думбия (из “Реймса”) — в 4, Жульен ле Кардинал, прибывший из “Ланса” — за 1,7 миллиона евро.

Большая группа новичков появилась на правах аренды — это Ромен Ферв (из “Борнмута”), Абдаллах Сима (из “Брайтона”), Сумаила Кулибали (из “Боруссии” Дортмунд), Ибрагим Салах (из “Ренна”), Эдмилсон Фернандеш (из “Майнца”) и Абдулае Ндиайе (из “Труа”). Также в качестве свободных агентов удалось пригласить проверенных ветеранов — Массадио Хайдара запомнился в “Ньюкасле” и “Лансе”, а Жордан Амави ранее представлял интересы “Марселя”, “Астон Виллы” и “Хетафе”.

Учитывая нынешнее развитие бретонцев, отдадим должное Руа — не каждый справится с таким нашествием футболистов, часть из которых осознает, что в будущем уйдет. Это, как ни крути, высший пилотаж.

Сразу отметим, что определенная когорта имен восстанавливается от травм и вряд ли поможет против «Шахтера» (для нас плюс) — отсутствуют вышеупомянутые Сумаила Кулибали, Жульен ле Кардинал, Массадио Хайдара и Жордан Амави; к этой компании присоединились Брэдли Локо и Йонас Мартен.

Впрочем, это не означает, что “Брест” является слабым или не имеет достаточных ресурсов. Марк Бизот, известный по “Аяксу”, АЗ Алкмар и “Генку”, уверенно защищает последний рубеж, страхует вратаря прежде всего Брендон Шардонне (центрбек является воспитанником, живой легендой и капитаном “пиратов”), впереди гигантский объем работы на себя взяли центральные полузащитники Магди Камара (4+3) и Юго Маньетти (2+1).

На острие линии нападения — Людовик Ажорк, отметившийся 7 голами и 5 результативными передачами (3 пришлись на ЛЧ — против “Штурма”, “Зальцбурга” и “Спарты”). От действий фактурного, почти двухметрового центрфорварда пострадали “Сент-Этьен”, “Гавр”, “Монако”, “Лилль”, “Лион” и “Ренн”.

Собственно, поэтому нам категорически запрещено пренебрегать статусом соперника — “Брест” хоть и “зеленый” по европейским меркам, но сформировал костяк и нацелен на победу. Лига 1 намного конкурентнее, чем УПЛ, и Руа удается сохранять лицо.

Итог

“Брест” наслаждается моментом и делает все, чтобы этот миг длился как можно дольше. Никто не ожидал, что “пираты” окажутся среди восьмерки лучших Лиги чемпионов — разберутся со “Штурмом” (2:1), “Зальцбургом” (4:0), пражской “Спартой” (2:1), ПСВ (1:0) и заставят попотеть леверкузенский “Байер” (1:1). Единственной, кто нанес поражение, оказалась “Барселона” (0:4), поэтому неудивительно, что на фоне такого перформанса много кто сомневается в перспективах Марино Пушича.

Удается французам держаться и на домашней арене — примечательно, что в двух последних турах были обыграны “Лион” и “Ренн” с одинаковыми 2:1 на табло. Текущее 9-е место способно сбить с толку, однако 6-я строчка, которая гарантирует Лигу конференций — всего в 4 зачетных баллах. “Брест” находится на плаву, контролирует ситуацию, и это еще один тревожный звоночек, адресованный “Шахтеру”.

В то же время мы не поймем, если дончане не выложатся на поле и не попытаются зацепиться за положительный результат. Как и в случае с “Янг Бойз”, коллектив подошел к определяющей отметке, когда станет очевидно — или продолжаем борьбу, или поднимаем руки вверх. “Шахтер” обладает значительно большим опытом и должен воспользоваться преимуществом.