Атлетико - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче седьмого тура Лиги чемпионов между собой сыграют мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер".

Обе команды разделяет расстояние всего в одно очко, однако "Байер" с 13 пунктами находится на четвертом месте, а вот "матрасники" находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 12 баллов. Смогут ли "фармацевты" дать бой мадридскому клубу, чтобы удержаться в восьмерке лучших команд Европы?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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