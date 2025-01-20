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Атлетико - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Атлетико - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Атлетико - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

Новина українською

В матче седьмого тура Лиги чемпионов между собой сыграют мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер".

Обе команды разделяет расстояние всего в одно очко, однако "Байер" с 13 пунктами находится на четвертом месте, а вот "матрасники" находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 12 баллов. Смогут ли "фармацевты" дать бой мадридскому клубу, чтобы удержаться в восьмерке лучших команд Европы?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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