Слован - Штутгарт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Последние матчи группового этапа Лиги чемпионов для "Слована" не будут иметь турнирного значения, ведь команда уже не сможет попасть в плей-офф. Однако во внутреннем чемпионате "Слован" продолжает лидировать. Для "Штутгарта" же встреча с братиславцами все еще имеет значение в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Слован" - "Штутгарт" состоится во вторник, 21 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого Футбол-8.

Трансляция матча В эфире Трансляция: Слован - Штутгарт Смотреть трансляцию