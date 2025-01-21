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Слован - Штутгарт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Слован - Штутгарт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Последние матчи группового этапа Лиги чемпионов для "Слована" не будут иметь турнирного значения, ведь команда уже не сможет попасть в плей-офф. Однако во внутреннем чемпионате "Слован" продолжает лидировать. Для "Штутгарта" же встреча с братиславцами все еще имеет значение в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.
Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Слован" - "Штутгарт" состоится во вторник, 21 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого Футбол-8.
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