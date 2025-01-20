  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Црвена Звезда - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Црвена Звезда - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Црвена Звезда - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Црвена Звезда - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хозяевам поля трудно рассчитывать на выход в плей-офф, учитывая их турнирное положение, а вот "ПСВ" еще может побороться за место выше 24-го в общей таблице. "Црвена Звезда" в текущем сезоне смогла сенсационно обыграть "Штутгарт" со счетом 5:1, набрав единственные три очка, поэтому сербский коллектив способен на победы, особенно на своем поле. Но удастся ли им это сделать с обидчиками донецкого "Шахтера", которые продемонстрировали свой характер?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.

Favbet
4.20
4.15
1.79
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Црвена Звезда - ПСВ
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
yellow-arrow
Атлетико - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Король Эрик и его пираты. До матча Шахтера с Брестом
ПСВ (Эйндховен) Црвена Звезда (Белград) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости