Црвена Звезда - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Хозяевам поля трудно рассчитывать на выход в плей-офф, учитывая их турнирное положение, а вот "ПСВ" еще может побороться за место выше 24-го в общей таблице. "Црвена Звезда" в текущем сезоне смогла сенсационно обыграть "Штутгарт" со счетом 5:1, набрав единственные три очка, поэтому сербский коллектив способен на победы, особенно на своем поле. Но удастся ли им это сделать с обидчиками донецкого "Шахтера", которые продемонстрировали свой характер?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Црвена Звезда - ПСВ Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.