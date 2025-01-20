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Црвена Звезда - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Црвена Звезда - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяевам поля трудно рассчитывать на выход в плей-офф, учитывая их турнирное положение, а вот "ПСВ" еще может побороться за место выше 24-го в общей таблице. "Црвена Звезда" в текущем сезоне смогла сенсационно обыграть "Штутгарт" со счетом 5:1, набрав единственные три очка, поэтому сербский коллектив способен на победы, особенно на своем поле. Но удастся ли им это сделать с обидчиками донецкого "Шахтера", которые продемонстрировали свой характер?
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 21-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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