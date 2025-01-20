Монако – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В новом году "монегаски" провели 4 матча и все они были на выезде, уже успели вылететь из Кубка Франции и немного ухудшить свое положение в турнирной таблице Лиги 1.

Возможно, команда в кризисе и это будет не так легко исправить, а возможно, просто стоит вернуться домой, на родной стадион и снова вспомнить о победах. Сделать это и матче против "Виллы" будет непросто, но они попытаются.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 21 января.

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