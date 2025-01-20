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Монако – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ади Хюттер в поисках первой победы в 2025-м
Getty Images / Global Images Ukraine
В новом году "монегаски" провели 4 матча и все они были на выезде, уже успели вылететь из Кубка Франции и немного ухудшить свое положение в турнирной таблице Лиги 1.
Возможно, команда в кризисе и это будет не так легко исправить, а возможно, просто стоит вернуться домой, на родной стадион и снова вспомнить о победах. Сделать это и матче против "Виллы" будет непросто, но они попытаются.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 21 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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