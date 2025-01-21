Монако – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Удачная форма бирмингемского клуба на старте сезона и неплохое выступление в Лиге Чемпионов в частности, позволяет им быть одними из фаворитов на выход напрямую в 1/8.

Вот только для этого нужно сделать последние шаги, одним из которых является матч против «Монако». Там будет непросто, но для того, чтобы не играть лишние матчи, надо забирать максимум.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 21 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

2.55 3.55 2.75 Узнать больше

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 19:45. Монако. "Стад Луи ІІ"

Главный судья: Славко Винчич (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Монако" — "Астон Вілла" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.