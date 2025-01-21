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Монако – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Унаи Эмери на пути к прямому выходу в 1/8
Getty Images / Global Images Ukraine
Удачная форма бирмингемского клуба на старте сезона и неплохое выступление в Лиге Чемпионов в частности, позволяет им быть одними из фаворитов на выход напрямую в 1/8.
Вот только для этого нужно сделать последние шаги, одним из которых является матч против «Монако». Там будет непросто, но для того, чтобы не играть лишние матчи, надо забирать максимум.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 21 января.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
21 января. 19:45. Монако. "Стад Луи ІІ"
Главный судья: Славко Винчич (Словакия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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