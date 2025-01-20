Тренер Монако - о матче против Астон Виллы: Мы должны избегать глупых ошибок

Ади Хюттер, наставник "Монако", высказался о матче 7-го тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы".

"Это сильная команда, с опытным тренером Унаи Эмери, который выиграл Лигу Европы, а Мартинес - чемпион мира. Мы с нетерпением ждем этого матча.

В новом формате каждый гол может стать решающим в итоге. Мы должны забивать больше и избегать глупых ошибок. Сейчас у нас плохая серия, но я верю в нашу команду", - сказал специалист.