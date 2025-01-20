Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Монако - о матче против Астон Виллы: Мы должны избегать глупых ошибок
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Ади Хюттер, наставник "Монако", высказался о матче 7-го тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы".
"Это сильная команда, с опытным тренером Унаи Эмери, который выиграл Лигу Европы, а Мартинес - чемпион мира. Мы с нетерпением ждем этого матча.
В новом формате каждый гол может стать решающим в итоге. Мы должны забивать больше и избегать глупых ошибок. Сейчас у нас плохая серия, но я верю в нашу команду", - сказал специалист.
Добавим, что 21 января состоится матч "Монако" - "Астон Вилла". Старт - в 19:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
- Крупский определился, где будет играть во второй части сезона
- Пушич: В ЛЧ все очень просто – надо победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров