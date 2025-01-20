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Тренер Монако - о матче против Астон Виллы: Мы должны избегать глупых ошибок

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Монако - о матче против Астон Виллы: Мы должны избегать глупых ошибок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ади Хюттер, наставник "Монако", высказался о матче 7-го тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы".

"Это сильная команда, с опытным тренером Унаи Эмери, который выиграл Лигу Европы, а Мартинес - чемпион мира. Мы с нетерпением ждем этого матча.

В новом формате каждый гол может стать решающим в итоге. Мы должны забивать больше и избегать глупых ошибок. Сейчас у нас плохая серия, но я верю в нашу команду", - сказал специалист.

Добавим, что 21 января состоится матч "Монако" - "Астон Вилла". Старт - в 19:45 по Киеву.

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Астон Вилла (Бирмингем) Монако Ади Хюттер
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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