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Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Французы точно дадут бой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча "Ливерпуля" и "Лилля". Англичане - лидеры турнира, а французы занимают довольно высокое 8-е место.
Матч пройдет во вторник, 21-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Ліверпуль - ЛілльСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матче с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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