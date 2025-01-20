Ливерпуль - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится встреча "Ливерпуля" и "Лилля". Англичане - лидеры турнира, а французы занимают довольно высокое 8-е место.

Матч пройдет во вторник, 21-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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