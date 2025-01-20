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Наставник Атлетико Мадрид высказался о предстоящей игре против Байера в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Наставник Атлетико Мадрид высказался о предстоящей игре против Байера в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции накануне матча против "Байера" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.

"Мы должны соревноваться с теми инструментами, которые у нас есть. Клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и наша цель - исправить это.

Наш соперник чрезвычайный, очень хорошая скорость, очень хорошие переходы. Хаби Алонсо делает великолепную работу, он показал это в прошлом сезоне и на пути к тому, чтобы повторить это в этот раз", - сказал специалист.

Матч "Атлетико" - "Байер" состоится завтра, 21 января, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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