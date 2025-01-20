Наставник Атлетико Мадрид высказался о предстоящей игре против Байера в Лиге чемпионов

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции накануне матча против "Байера" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.

"Мы должны соревноваться с теми инструментами, которые у нас есть. Клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и наша цель - исправить это.

Наш соперник чрезвычайный, очень хорошая скорость, очень хорошие переходы. Хаби Алонсо делает великолепную работу, он показал это в прошлом сезоне и на пути к тому, чтобы повторить это в этот раз", - сказал специалист.