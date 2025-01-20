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Болонья - Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Болонья - Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы главного еврокубка. "Борзые" находятся среди аутсайдеров и по сути потеряли математические шансы на проход в плей-офф раунд. В свою очередь, "шмели" идут среди лидеров.
Впрочем, с другой стороны - национальные чемпионаты. И в этом контексте, подопечные Винченцо Итальяно и Нури Шахина начали 2025-й календарный год по-разному. Первые ни разу не проиграли, и расписали результативные ничьи с римской "Ромой" и миланским "Интером". "Боруссия" же наоборот - потерпели три поражения подряд.
Эта встреча между "Болоньей" и "Боруссией" станет первой официальной в истории этих клубов.
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Поединок 7-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Болонья" - "Боруссия Дортмунд" состоится во вторник, 21-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в итальянской Болонье, на арене "Ренато Даль'Ара".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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