Тренер Штурма: Аталанта - великолепная команда, она очень высокого технического уровня

Юрген Зоймель, наставник "Штурма", высказался о предстоящем матче против "Аталанты" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.

"Аталанта" - отличная команда, она очень высокого технического уровня. Для нас будет отличным опытом сыграть здесь, мы отдадим все силы. Мы должны показать нашу уверенность и продемонстрировать компактность, которая характеризует нашу команду при отборе мяча", - сказал специалист.