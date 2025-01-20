  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Штурма: Аталанта - великолепная команда, она очень высокого технического уровня
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Штурма: Аталанта - великолепная команда, она очень высокого технического уровня

Лига Чемпионов

Специалист высказался о сопернике команды в ЛЧ

Тренер Штурма: Аталанта - великолепная команда, она очень высокого технического уровня

Тransfermarkt

Новина українською

Юрген Зоймель, наставник "Штурма", высказался о предстоящем матче против "Аталанты" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.

"Аталанта" - отличная команда, она очень высокого технического уровня. Для нас будет отличным опытом сыграть здесь, мы отдадим все силы. Мы должны показать нашу уверенность и продемонстрировать компактность, которая характеризует нашу команду при отборе мяча", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Аталанта" - "Штурм" состоится 21 января в 19:45 по Киеву.

Читайте такжеАталанта - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Црвена Звезда - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
yellow-arrow
Наставник Бенфики - о Барселоне: Они являются кандидатом на победу в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Болонья - Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта (Бергамо) Штурм (Грац)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости