Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Штурма: Аталанта - великолепная команда, она очень высокого технического уровня
Специалист высказался о сопернике команды в ЛЧ
Тransfermarkt
Юрген Зоймель, наставник "Штурма", высказался о предстоящем матче против "Аталанты" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.
"Аталанта" - отличная команда, она очень высокого технического уровня. Для нас будет отличным опытом сыграть здесь, мы отдадим все силы. Мы должны показать нашу уверенность и продемонстрировать компактность, которая характеризует нашу команду при отборе мяча", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Аталанта" - "Штурм" состоится 21 января в 19:45 по Киеву.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер за 6 млн евро продал форварда в Турцию, - журналист
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
- Пушич: В ЛЧ все очень просто – надо победить в двух матчах, чтобы получить шанс пройти дальше
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000