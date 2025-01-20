Наставник Бенфики - о Барселоне: Они являются кандидатом на победу в Лиге чемпионов

Бруно Лаже, тренер "Бенфики", высказался о соперниках команды в 7-м туре Лиги чемпионов - "Барселоне".

"Они являются кандидатом на победу в Лиге чемпионов. Это команда с фантастическими индивидуальными игроками, и они демонстрируют ДНК "Барселоны" как команды, хотя вы можете видеть влияние тренера Ханси Флика. У них более вертикальная игра и они уверенно прессингуют.

Но у нас есть два фундаментальных аспекта. Один из них заключается в том, что мы сосредотачиваемся на себе и на том, как мы хотим играть, как с мячом, так и без него. В частности, как создать проблемы для высокой линии защиты. Другой, который является жизненно важным, - это домашняя поддержка", - сказал Бруно.