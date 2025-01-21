Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?

Групповой этап обновленного этапа главного турнира "Старой Европы" выходит на финальную стадию. Решающим этот этап будет и для донецкого "Шахтера". "Горняки" сохраняют еще математические шансы на проход в раунд плей-офф. Впрочем, будет очень трудно... Невероятно, да что там. Эх, а если бы не потерянные очки с нидерландским ПСВ. Но кого это уже интересует?

В заключительных турах команда Марино Пушича встретится с французским "Брестом" и немецкой "Боруссией". Давайте разбираться, что ожидает дончан в этих поединках.

Назойливый Брест

"Брест", пожалуй, главная сенсация нынешнего розыгрыша ЛЧ. Команда, которая в главном еврокубке идет выше (7-е место), чем в Лиге 1 (9-е). Свою дебютную путевку в ЛЧ они добыли с пятой наименьшей зарплатной ведомостью в Лиге 1 и 4- м самым дешевый составом, важную роль в котором отыгрывало множество арендованных игроков.

Главной причиной преображения клуба стала работа Эрика Руа, который привил команде четкую игровую идентичность, которая выжимает максимум из ограниченного кадрового ресурса. Игровое кредо "Бреста" – перебегать, перебороть и замучать соперника. Главные их достоинства – игровая дисциплина и отменная физподготовка. Последняя сильно страдает на фоне первого в истории сезона с еврокубком, поэтому "пираты" ожидаемо просели на внутренней арене. По качеству игры в чемпионате все даже хуже, чем говорит таблица: 4-е место с конца по ожидаемым очкам (xPTS 17.4).

Тактически прочитать "Брест" непросто – Руа часто тасует схемы, и на выходных мы увидели уже четвертую вариацию за сезон. Чаще всего выходят в 4-3-3 с фланговым таргетменом Сима на левом краю, который вместе с Людовиком Ажорком составляет грозный дуэт на втором этаже. Хотя бывают и 4-2-3-1 и даже ромб в центре. Два столба впереди – базис для вертикальной игры команды, которая была первой по навесам в Лиге 1 и одной из лидеров по длинным передачам.

"Пираты" не любят короткие розыгрыши и стабильно пуляют вперед на Ажорка, плотно насыщая зону подбора. Сильно сужаются даже фуллбеки, так что при возврате мяча после выноса от ворот Бизота "Шахтеру" есть смысл сразу запускать мячи в ширину. Тем более, что "Брест" любит сразу же контрпрессинговать, это их главный плеймейкер, перефразируя Клоппа. А так весь креатив идет от вингеров. Справа инвертированный Дель Кастильйо имеет фирменный кросс-инсвингер на дальнюю (Конопля, берегись). Если фокусироваться на вингере, можно получить забегание по лицевой фуллбека Лала.

Самое неприятное – "Брест" без мяча. Высокий прессинг, постоянные единоборства на обоих этажах. Задранная линия обороны, которую "горнякам" обязательно нужно регулярно проверять забросами за спины защитников. При этом важно соблюдать баланс – от излишней вертикализации игры в выигрыше будут атлетичные "пираты". Но и стерильный перекат будет только подставляться под ненужные потери на своей половине.

Помочь должны серьезные кадровые проблемы соперника в защите. Травмированы все три левых защитника (Локо, Айдара и Амави). Правоногий Зогбе подменяет в чемпионате, но на ЛЧ не зарегистрирован. Универсал Ле Кардиналь тоже в лазарете. Как и два левоногих ЦЗ – пасующий защитник Ндиайе и более надежный сзади Кулибали. Важная роль будет у Матвиенко, ведь "Брест" любит плотно перекрывать центр поля и играть персонально по хавбекам, но по двум ЦЗ играет маломобильный Ажорк.

Плюс дыру соперника слева должен проверять треугольник Конопля-Бондаренко- Зубков быстрыми комбинациями и сменами позиций. Хотя на высоченную линию есть смысл подумать и других опциях на позиции правого вингера, более мобильных. Точно нужен Сикан на острие, иначе оборону будет некому занижать и проверять на пространстве. В защите "Шахтер" важно сыграть проактивно. "Брест" имеет минимум офсайдов и сру болов – играют исключительно навесами. Потому линию защиты надо поднимать. Иначе как ПСВ забросают штрафную навесами, только будут еще летальнее в завершении.

Непредсказуемая Боруссия

Прочитать "Боруссию" еще труднее, ведь иногда (почти всегда) складывается впечатление, что Нури Шахин сам не знает, во что хочет играть. Стабильный рисунок был только на отрезке 2-3 матчей в октябре, когда было доступно только 12 полевых игроков первой команды. В остальное время Шахин бесконечно и безуспешно искал подходящую структуру в билд-апе, пытался перевыдумать футбол (4-1-3-2 с одиноким Нмечей в опорной) и стабильно менял схему/план по несколько раз за 90 минут, путая своих подопечных.

В клубе явно переоценили вклад Шахина на пути к финалу ЛЧ, а затея с переходом на позиционный футбол дорого обошлась в этой кампании. Идея с Ианом Матсеном в роли ложного фуллбека сыграла важную роль во второй половине кампании 23/24. Но после отъезда нидерландца аналогичную роль никто не осилил. Сначала пробовали Шлоттербека ложным ЦЗ на левом краю, но он не потянул. Антон из "Штутгарта" не стал помощником при выходе из обороны, а универсальный Гросс мог бы помочь улучшить любую рабочую структуру, но его максимум – вспомогательная роль, а не плеймейкер, диктующий темп.

В итоге вышел такой конфуз – "Боруссия" шестая в топ-лигах по владению (60.7%), но в основном контролирует (страдает на мяче) на своей половине. Для 3+2 не было исполнителей для инвертации, 3+1 подставляли команду под встречные атаки. В итоге Шахин остановился на очень странных 2+3 с широкими позициями фуллбеков. Против узких команд с переменным успехом удается продвигаться флангами. В идеале "Шахтеру" нужно сыграть смелее без мяча, потому что ошибаются дортмундцы в билд-апе на постоянной основе. Не бездумно лететь, а именно поддавливать и провоцировать глупости, а на своей половине уже сажаться компактно.

В атаке все держится на индивидуальном мастерстве. На левом краю разрывает в изоляциях Джейми Гиттенс, против него всегда нужна подстраховка и численное большинство. Брандт – единственный настоящий плеймейкер в этом команде, времени на мяче давать не нужно. Шахин часто заставляет его опускаться при билд-апе, где он по непривычке склонен ошибаться – посмотрите хотя бы первый пропущенный против "Хольштайна".

Ну и главное оружие – Серу Гирасси. На нем завязано все: в билд-апе пас в недодачу на него – единственная стабильная опция. Превосходство в физике позволяет действовать по всему фронту: и забегать за спины защитникам, и отрабатывать столбом. Вдобавок к этому солидная игра в подыгрыше (инсайдам на радость), умные открывания и разнообразный финишинг, в том числе и сильное завершение головой. Его нужно крыть всеми возможными способами.

Кроме активного противодействия в билд-апе "Шахтеру" обязательно нужно проверить прессинг соперника. Он у БД неслаженный и склонен к ужасным разрывам между линий. Чаще всего они берут наглостью. У Шахина часто команда разделена на два блока по 5 игроков, и если теряться под давлением верхней пятерки, то добром дело не закончится. Потому Пушичу стоит сыграть так, как в первом тайме против "Баварии". Игра с Марлоном Гомесом в роли разыгрывающей шестерки привела к ошибкам и пропущенным, но риск частично окупался даже против "Баварии". Которая в разы лучше Дортмунда без мяча. Мобильный форвард впереди тоже обязателен.

Беда лишь в том, что "Шахтеру" реально нужно побеждать в обоих матчах для финиша в топ-24. А на "Сигнал Идуна Парк" "Боруссия" стабильно сильна, несмотря на всю тактическую кашу. Тут побеждала только "Барселона" (2:3), да и то в равном бою. И "Байер" (2:3), хотя "Боруссия" даже резервной защитой и с провальным стартовым планом все равно боролась до конца.

Итог. Главное опасение заключается в том, что Шахин не доработает до матча с "горняками". Нури с его метаниями из крайности в крайность и слабым матч- менеджментом – обязателен для чуда "Шахтера" в Дортмунде. Нужно не давать "Боруссии" стабильно доставлять мяч в свою треть, компактно защищаться (в позиционной атаке соперник слаб) и делать ставку на быстрый транзит на чужую половину. Эта "Боруссия" очень уязвима к контрвыпадам. В этом и кроется ключ к успеху "Шахтера".

"Стабильный" Шахтер

Переходим теперь к нашим. И к нашим применим другой подход - более концептуальный и в некотором роде философский. Все прекрасно знают об имеющемся дисбалансе в атаке и вопиющих проблемах в обороне в матчах против статусных оппонентов. Здесь ничего нового не будет. Поэтому, раскладывать этот пазл или конструктор с серьезной "инсайдерской" гримасой в тысячный раз нет никакого смысла. Все всё видели уже не раз в осенне-зимней части текущей кампании.

И если соперников "горняков" мы охарактеризовали как "настырных" и "непредсказуемых", то "Шахтер" в последнее время можно назвать "стабильным" в своих нестабильности. Стоп, не спешите плеваться в экран! Стабильным именно в негативном ключе этого аспекта. Потому что изменения напрашивались уже давным-давно, а их все нет...

После злосчастного матча с ПСВ прошло уже немало времени - 2 месяца. Это по сути и по факту был апофеоз того пресловутого "хаоса" боснийского наставника. Вопросы к Марино Пушичу и его подопечным возникали и до этого. Третье место в родной УПЛ по итогам первой половины не даст соврать. Однако, именно в игре против футболистов Петера Боша на поверхность во всей красе всплыли монументальные недостатки и окончательный вывод - а именно то, что 53-летний коуч "горняков" до конца не контролирует свой ростер, и микроклимат в нем.

Ведь на первый взгляд, в той встрече "Шахтер" делал все грамотно и правильно перекрывал зоны соперников, сделав ставку на свои козыри. Но дальше... А дальше в очередной раз злую шутку с донецкой командой сыграла дисциплина и потеря концентрации. И если на полях украинского первенства эта в определенном роде самоуверенность и халатность может сойти с рук - при всем уважении, условный "Ингулец" Василия Кобина или луганская "Заря" Младена Бартуловича не могут наказать "горняков" даже в энергосберегающем режиме за их ошибки.

Но даже в этом контексте не все идеально. Воспользоваться потерей баланса нынешней версии чемпиона Украины могут и представители нашего первенства. Чуточку выше класс соперников и все - имеем классические проблемы. Что и доказали подопечные Виталия Пономарева и Имада Ашура - команда молодых исполнителей и коллектив молодого тренера. И это речь идет о кризисных на тот момент львовском "Рухе" и житомирском "Полесье". А это уже прямой камень в огород компетентности боснийца нидерландского происхождения. А про 1:5 от мюнхенской "Баварии" и издевательский сольный проход от Олисе - лучше вообще не вспоминать...

На трансферном рынке "горняки" в это зимнее окно молчали. Несколько возвращений из аренд погоды не играют - на то этих исполнителей и отдавали в обратном направлении набираться игровой практики (речь, конечно, о - Келси, Петряке и Тоирове). Ну а трансферная сага правого фулбека полтавской "Ворсклы" Ильи Крупского, даже в случае ее положительного исхода, никакого бы эффекта не имела бы. Все-таки, несмотря на вышеупомянутые недостатки Конопли, Ефим в контексте монументальности и организованности на данном этапе развития на голову сильнее своего более юного коллеги по цеху.

Судьбоносный Пушич

Поэтому, главным индикатором в наличии или отсутствии изменений в состоянии, концепции и подходах "Шахтера" выступают контрольные спарринги. "Горняки" сыграли три поединка. Сначала была результативная ничья с загребским "Динамо" - 2:2. А позже два триумфа в матчах против болгарских команд: 1:0 против софийского ЦСКА и погром "Лудогорца" Игоря Йовичевича - 4:0.

Впрочем, разные форматы таймов, тотальная ротация состава, привлечение резервистов, эпизодами откровенно блеклая игра команды Пушича и статус товарищеских матчей... Одним словом, этот описанный выше "контролируемый хаос" не дает какой-то конкретики, от слова совсем. Более того, накануне решающих поединков сильнейшего клубного турнира мира.

И здесь вытекает как раз главный тезис и вывод. Стоит ли вообще ожидать положительной тенденции в игре (если, пам-пам спойлер - ничего не изменилось)? Вопрос настолько риторический, что даже стыдно на него указывать, хех.

Потому что за счет чего взламывать низкий блок этих "пиратов" Эрика Руа или перекрывать эту резкость, хоть и очень кризисных сейчас, "шмелей" Нури Шахина (потому что кризис-кризисом, но статус и титанический опыт визави говорит сам за себя)? Непонятно. Точнее говоря, на бумаге, то понятно и вроде бы все логично. Однако, если Пушич и его тренерский штаб не могли корректно и в полной мере распорядиться имеющимся инструментарием до этого, то по каким-то удивительным причинам это прозрение должно прийти сейчас..? И вот это как раз уже - стопроцентно непонятно.

(!) Не побоимся громкого заявления, однако эти поединки с "Брестом" и дортмундской "Боруссией" станут определяющими в судьбе боснийского специалиста во главе "Шахтера", да и во всем дальнейшем алгоритме развития этих "горняков". Вопросов слишком много, ответов с каждым днем и матчем станет все больше. Их нужно закрывать.

Что ж, будущее покажет, каким оно будет. Однако, есть четкое ощущение, что "сухими" из воды все действующие лица этих поединков точно не выйдут. Дальше будет.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол / Фото пресс-службы ФК "Шахтер" / Getty Images/Global Images Ukraine