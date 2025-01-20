  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Флик: Когда я вижу, как играет Барселона, я горжусь этим
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик: Когда я вижу, как играет Барселона, я горжусь этим

Лига Чемпионов

Специалист поделился мыслями

Флик: Когда я вижу, как играет Барселона, я горжусь этим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Это команда, которая играет очень хорошо, и за ней приятно наблюдать. Анхель Ди Мария - один из моих любимых игроков, он всегда был на высоком уровне на протяжении многих лет.

Лига - одна из самых сложных вещей в мире. Мы хорошо справляемся, но и другие команды тоже. Очевидно, что это одна из наших целей, и когда я вижу, как мы играем, я горжусь", - сказал Флик.

21 января в 22:00 по Киеву "Бенфика" сыграет против "Барселоны" в рамках 7-го тура ЛЧ.

Читайте такжеСтало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
По теме
yellow-arrow
Наставник Ливерпуля - об игре против Лилля: Мы играем на победу, но знаем, что это будет тяжело
yellow-arrow
Конкуренты за топ-8. Атлетико – Байер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 21.01.2025
yellow-arrow
Црвена Звезда - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
Бенфика (Лиссабон) Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости