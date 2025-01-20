Флик: Когда я вижу, как играет Барселона, я горжусь этим

Тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Это команда, которая играет очень хорошо, и за ней приятно наблюдать. Анхель Ди Мария - один из моих любимых игроков, он всегда был на высоком уровне на протяжении многих лет.

Лига - одна из самых сложных вещей в мире. Мы хорошо справляемся, но и другие команды тоже. Очевидно, что это одна из наших целей, и когда я вижу, как мы играем, я горжусь", - сказал Флик.