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Наставник Ливерпуля - об игре против Лилля: Мы играем на победу, но знаем, что это будет тяжело
Специалист высказался о соперниках в 7-м туре ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Арне Слот, тренер "Ливерпуля", рассказал о ФК "Лилль", с которым его подопечные сыграют в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.
"Глядя на их последние игры, их стиль, я ожидаю открытой игры. Они высоко прессингуют и не боятся играть сзади, поэтому это изменение стиля по сравнению с тем, с чем мы сталкивались в последнее время".
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"У нас есть мотивация продолжать в том же духе, и мы хотим побеждать в каждой игре. Мы всегда играем в собственном стиле, поэтому так и будем делать. Мы играем на победу, но знаем, что это будет трудно из-за формы "Лилля", - добавил Слот.
"Ливерпуль" 21 января сыграет против "Лилля". Начало в 22:00 по Киеву.
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