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Наставник Ливерпуля - об игре против Лилля: Мы играем на победу, но знаем, что это будет тяжело

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Специалист высказался о соперниках в 7-м туре ЛЧ

Наставник Ливерпуля - об игре против Лилля: Мы играем на победу, но знаем, что это будет тяжело

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, тренер "Ливерпуля", рассказал о ФК "Лилль", с которым его подопечные сыграют в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.

"Глядя на их последние игры, их стиль, я ожидаю открытой игры. Они высоко прессингуют и не боятся играть сзади, поэтому это изменение стиля по сравнению с тем, с чем мы сталкивались в последнее время".

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"У нас есть мотивация продолжать в том же духе, и мы хотим побеждать в каждой игре. Мы всегда играем в собственном стиле, поэтому так и будем делать. Мы играем на победу, но знаем, что это будет трудно из-за формы "Лилля", - добавил Слот.

"Ливерпуль" 21 января сыграет против "Лилля". Начало в 22:00 по Киеву.

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Ливерпуль Лилль Арне Слот
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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