Вирт: Брест и Галатасарай – это хорошие европейские середняки. Больше ожидали от обеих наших команд

Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт высказался о еврокубковых поединках донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

"Поединки в еврокубках покажут, как они подготовились за этот короткий период. Будем надеяться, что украинские команды подойдут к матчам в близких к оптимальным кондициям. И нужно уже дать результат "Динамо" и "Шахтеру". Крайне трудно будет, потому что "Брест" и "Галатасарай" – это, можно сказать, хорошие европейские середняки”.

“Думаю, что футболисты “Динамо” отдохнули после тяжелой первой половины сезона. И команда должна с хорошей подготовкой и посвежее подойти к матчу с "Галатасараем". Действительно, будет интересно посмотреть на "Динамо" после того, как команда отдохнула. Интересно, как команда будет двигаться и смотреться на поле против такого хорошего соперника.

То же касается и донецкого "Шахтера". Надо откровенно говорить, что где-то больше ожидали от обеих наших команд на европейской арене. Действительно, не эти результаты показали в 2024 году. Но сейчас "Шахтер" должен доказать, что он может играть и побеждать”, – считает специалист.