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Шахтер – Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер – Брест: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний матч против французского "Бреста" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 7-й позиции, набрав 13 очков.
Матч "Шахтер" - "Брест" состоится в среду, 22 января и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".
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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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