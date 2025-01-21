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Шахтер – Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер – Брест: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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Донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний матч против французского "Бреста" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 7-й позиции, набрав 13 очков.

Матч "Шахтер" - "Брест" состоится в среду, 22 января и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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