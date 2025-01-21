Шахтер – Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний матч против французского "Бреста" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Марино Пушича занимают 27-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 7-й позиции, набрав 13 очков.

Матч "Шахтер" - "Брест" состоится в среду, 22 января и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

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