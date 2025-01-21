Реал – Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче 7-го тура Лиги чемпионов в гости к "Реалу" Андрея Лунина приедет "Зальцбург". Австрийцы проваливают турнир, набрав за 6 матчей всего 3 очка. Не слишком удачно выступает также "Реал", имея после 6 матчей 9 очков и 20 позицию таблицы.





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Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Реал" - "Зальцбург" состоится в среду, 22 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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