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Реал – Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 7-го тура Лиги чемпионов в гости к "Реалу" Андрея Лунина приедет "Зальцбург". Австрийцы проваливают турнир, набрав за 6 матчей всего 3 очка. Не слишком удачно выступает также "Реал", имея после 6 матчей 9 очков и 20 позицию таблицы.
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Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Реал" - "Зальцбург" состоится в среду, 22 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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