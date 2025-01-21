Болонья - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

На бумаге вроде бы все максимально очевидно. Новичок элитного еврокубка и его опытный боец. Представитель верхней части турнирной таблицы и ее аутсайдер. Впрочем, на деле все немного сложнее.

Команды Винченцо Итальяно и Нури Шахина по-разному начали этот календарный год и подходят к этому поединку в разных игровых кондициях - прежде всего в своих национальных первенствах. Поэтому, встреча "борзых" и "шмелей" обещает быть напряженной и интригующей.

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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 21-е января.

Италия, Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Болонья" 22:00 "Боруссия" Дортмунд

Видеотрансляция: MEGOGO 6