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Болонья - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Болонья - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На бумаге вроде бы все максимально очевидно. Новичок элитного еврокубка и его опытный боец. Представитель верхней части турнирной таблицы и ее аутсайдер. Впрочем, на деле все немного сложнее.
Команды Винченцо Итальяно и Нури Шахина по-разному начали этот календарный год и подходят к этому поединку в разных игровых кондициях - прежде всего в своих национальных первенствах. Поэтому, встреча "борзых" и "шмелей" обещает быть напряженной и интригующей.
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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 21-е января.
Италия, Болонья. "Ренато Даль'Ара"
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
"Болонья" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
Видеотрансляция: MEGOGO 6
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