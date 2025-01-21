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Со сборов в Турции - на матч ЛЧ. Шахтер отправился на игру с Брестом
Горняки взяли курс на Германию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" завершил первый этап подготовки в Турции и отправился в Германию на матч Лиги чемпионов. Там подопечные Марино Пушича проведут номинально домашний поединок с "Брестом".
Матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов состоится в среду, 22 января. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву.
Напомним, во время первого сбора донецкий клуб провел три контрольных матча: победа над "ЦСКА" София (1:0) и "Лудогорцем" (4:0), а также ничья с хорватским "Динамо" Загреб (2:2).
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