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Шацких - о матче Шахтера против Бреста: В Лиге чемпионов нет несерьезных оппонентов
Опасны все соперники
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне тренер Максим Шацких поделился ожиданиями от поединка 7-го тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Брестом".
"В Лиге чемпионов нет несерьезных оппонентов. В этом турнире играют все хорошие, нормальные команды. "Шахтеру" тоже будет достаточно сложно. Здесь, я думаю, самое главное, надо бороться за честь страны, за честь клуба, особенно в нынешних реалиях. Поэтому я считаю, что "Шахтер" также приложит максимум усилий, чтобы победить в этом матче", - считает Шацких.
Напомним, матч "Шахтер" - "Брест" состоится завтра, 22 января, в 19:45 по Киеву.
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