Шацких - о матче Шахтера против Бреста: В Лиге чемпионов нет несерьезных оппонентов

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне тренер Максим Шацких поделился ожиданиями от поединка 7-го тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Брестом".

"В Лиге чемпионов нет несерьезных оппонентов. В этом турнире играют все хорошие, нормальные команды. "Шахтеру" тоже будет достаточно сложно. Здесь, я думаю, самое главное, надо бороться за честь страны, за честь клуба, особенно в нынешних реалиях. Поэтому я считаю, что "Шахтер" также приложит максимум усилий, чтобы победить в этом матче", - считает Шацких.