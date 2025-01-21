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Црвена Звезда - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Црвена Звезда - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Црвена Звезда - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Црвены Звезды" все еще сохраняются мизерные шансы на попадание в плей-офф, однако, если им и удастся набрать максимум очков в двух следующих матчах, не все зависит от них. "ПСВ" еще может побороться за место выше 24-го в общей таблице. "Црвена Звезда" в текущем сезоне смогла сенсационно обыграть "Штутгарт" со счетом 5:1 у себя дома, набрав единственные три очка в Лиге чемпионов, поэтому сербский коллектив способен на победы, эта игра тоже состоится для них дома. Но удастся ли им обыграть обидчиков донецкого "Шахтера", которые уже продемонстрировали свой характер?

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 22:00. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Црвена Звезда - ПСВ
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