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Стало известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Брест
Поединок пройдет 22 января и начнется в 19:45
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В среду, 22-го января донецкий "Шахтер" продолжит борьбу в основном раунде Лиги чемпионов матчем против французского "Бреста". Номинально домашняя игра для "горняков" состоится на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Начало - в 19:45 по Киеву
Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.
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За час до стартового свистка начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после игры. Ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин, а их гостями - экс-игрок сборной Украины Александр Головко и комик и футбольный блогер Олег Маслюк.
Трансляцию матчей можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".
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