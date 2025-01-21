Стало известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Брест

В среду, 22-го января донецкий "Шахтер" продолжит борьбу в основном раунде Лиги чемпионов матчем против французского "Бреста". Номинально домашняя игра для "горняков" состоится на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Начало - в 19:45 по Киеву

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

За час до стартового свистка начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после игры. Ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин, а их гостями - экс-игрок сборной Украины Александр Головко и комик и футбольный блогер Олег Маслюк.

Трансляцию матчей можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".