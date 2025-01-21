Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Слован - Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. "Штутгарт", в то же время, постарается попасть в зону плей-офф турнира.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига чемпионов, 7 тур
21 января 2025, 22:00 - Тегельное поле
Главный арбитр: Крис Кавана
Слован - Штутгарт
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Слован - ШтутгартСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- Рух усилился четырьмя новичками – среди них два экс-игрока Карпат
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000