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Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Слован - Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. "Штутгарт", в то же время, постарается попасть в зону плей-офф турнира.

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Лига чемпионов, 7 тур
21 января 2025, 22:00 - Тегельное поле
Главный арбитр: Крис Кавана

Слован - Штутгарт

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

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Лига чемпионов Слован (Братислава) Штутгарт смотреть футбол онлайн
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