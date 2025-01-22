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РБ Лейпциг - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
РБ Лейпциг - Спортинг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" завершает групповой этап без единого набранного очка, но команда Марко Розе не планирует сдаваться даже в матче, который мало что изменит для них в турнирной таблице.
Поединок седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "РБ Лейпциг" - "Спортинг" состоится в среду, 22 января 2025 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Мегого Футбол-2.
Трансляция: РБ Лейпциг - СпортингСмотреть трансляцию
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