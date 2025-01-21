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Езерский: Динамовцам пора доказывать, что они могут позаботиться об имидже клуба

Лига Чемпионов
Езерский: Динамовцам пора доказывать, что они могут позаботиться об имидже клуба

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владимир Езерский дал комментарий перед матчем группового раунда Лиги Европы между коллективом Александра Шовковского и турецкого "Галатасарая".

"Последние контрольные поединки динамовцев на январском сборе в Турции дают основания надеяться, что они в обороне стали действовать надежнее. А именно проблемы в центре защиты и опорной зоне, на мой взгляд, больше всего донимали их в Лиге Европы.

Во-вторых, турецкие команды для киевлян являются удобными. Динамовцы значительно чаще побеждали, чем уступали. Поэтому не стоит подопечным Александра Шовковского портить статистику своих предшественников. Хотя прекрасно осознаю, что "Галатасарай" сейчас на ходу, уверенно мчится к очередному чемпионскому титулу, что, в отличие от киевлян, он уже провел несколько официальных матчей, что завтрашняя победа позволит закрепиться в главной восьмерке, и все же. Динамовцам уже пора доказывать, что они остаются конкурентоспособными на международной арене, что могут позаботиться об имидже клуба.

Даже несмотря на отсутствие Попова и Бражка. Вот почему надеюсь, что украинская команда завтра в Стамбуле продемонстрирует свои лучшие качества и не проиграет", - сказал Езерский.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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