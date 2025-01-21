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Аталанта - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Аталанта - Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В матче седьмого тура этапа лиги в Лиге чемпионов между собой сыграют итальянская "Аталанта" и австрийский "Штурм", который в 2025 году еще не провел ни одного официального поединка. У бергамасков заметен определенный спад в Серии А. Смогут ли итальянцы приблизиться к заветной топ-8 в таблице по окончании матча?
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
21 января. 19:45. Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"
"Аталанта" — "Штурм"
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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