Аталанта - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче седьмого тура этапа лиги в Лиге чемпионов между собой сыграют итальянская "Аталанта" и австрийский "Штурм", который в 2025 году еще не провел ни одного официального поединка. У бергамасков заметен определенный спад в Серии А. Смогут ли итальянцы приблизиться к заветной топ-8 в таблице по окончании матча?

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 19:45. Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"

"Аталанта" — "Штурм"

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3