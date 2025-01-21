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Брюгге - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брюгге - Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В последнем матче Лиги Чемпионов "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Манчестер Сити". В последнем матче во всех турнирах "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Милан". Правда, те матчи состоялись дома. И против кризисных соперников. В гостях он побеждает гораздо сложнее и реже. И теперь играть на выезде против соперника в отличной форме.
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Лига Чемпионов. Основной раунд. Седьмой тур
21 января. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
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