Брюгге - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В последнем матче Лиги Чемпионов "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Манчестер Сити". В последнем матче во всех турнирах "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Милан". Правда, те матчи состоялись дома. И против кризисных соперников. В гостях он побеждает гораздо сложнее и реже. И теперь играть на выезде против соперника в отличной форме.

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Лига Чемпионов. Основной раунд. Седьмой тур

21 января. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Телетрансляция – Megogo Футбол 5