  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Брюгге - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Брюгге - Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче Лиги Чемпионов "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Манчестер Сити". В последнем матче во всех турнирах "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Милан". Правда, те матчи состоялись дома. И против кризисных соперников. В гостях он побеждает гораздо сложнее и реже. И теперь играть на выезде против соперника в отличной форме.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
3.25
3.30
2.33
Узнать больше

Лига Чемпионов. Основной раунд. Седьмой тур

21 января. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Брюгге - Ювентус
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Звездный нападающий Реала - о критике в свою сторону: Я спокойно реагирую на нее. Это нормально
yellow-arrow
Аталанта - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ювентус (Турин) Лига чемпионов Брюгге смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости