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Атлетико - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико - Байер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" будет принимать на своем поле леверкузенский "Байер" в матче седьмого тура Лиги чемпионов.
Обе команды находятся в прекрасной форме в последних матчах. К тому же, их разделяет расстояние всего в одно очко в общей турнирной таблице самого престижного еврокубкового турнира. В этот вечер "фармацевты" и "матрасники" устроят настоящий бой, чтобы показать, кто из них способен удержаться в восьмерке лучших команд Европы.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
21 января. 22:00 Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" — "Байер"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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