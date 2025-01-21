Атлетико - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" будет принимать на своем поле леверкузенский "Байер" в матче седьмого тура Лиги чемпионов.

Обе команды находятся в прекрасной форме в последних матчах. К тому же, их разделяет расстояние всего в одно очко в общей турнирной таблице самого престижного еврокубкового турнира. В этот вечер "фармацевты" и "матрасники" устроят настоящий бой, чтобы показать, кто из них способен удержаться в восьмерке лучших команд Европы.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 22:00 Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" — "Байер"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1