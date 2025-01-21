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Атлетико - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Атлетико - Байер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Атлетико - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" будет принимать на своем поле леверкузенский "Байер" в матче седьмого тура Лиги чемпионов.

Обе команды находятся в прекрасной форме в последних матчах. К тому же, их разделяет расстояние всего в одно очко в общей турнирной таблице самого престижного еврокубкового турнира. В этот вечер "фармацевты" и "матрасники" устроят настоящий бой, чтобы показать, кто из них способен удержаться в восьмерке лучших команд Европы.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
21 января. 22:00 Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" — "Байер"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Атлетіко - Баєр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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