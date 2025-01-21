ЛЧ. Аталанта – Штурм 5:0. Подопечные Гасперини прерывают серию без побед

В матче седьмого тура Лиги чемпионов "Аталанта" принимала "Штурм". Это было противостояние команд разного уровня, решающих разные задачи.

До противостояния со "Штурмом" итальянцы не могли выиграть пять матчей подряд. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующий футбол и стремится выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Австрийский "Штурм" еще не проводил официальных матчей в 2025 году. В турнирной таблице команда занимает 29-е место с 3 очками, одержав только одну победу.

Уже в дебюте противостояния хозяева поля открыли счет. После шикарного прострела Дзаппакосты в пустые ворота переправил мяч Ретеги – 1:0. Следует отметить, что в предыдущей атаке должен был выводить австрийцев вперед Камара, но он не попал в ближний. Более мастеровитые итальянцы наказали соперников и сразу забили. После гола продолжили доминировать подопечные Гасперини, но следует отметить, что конструктива в заключительной трети поля им все же не хватало.

Гости при первой возможности тоже пытались выбегать в атаку, но кроме удара Камары нечего было вспомнить. На 28-й минуте должен был увеличивать преимущество "Аталанты" Дзаппакоста, но своим обводным ударом он не смог попасть в створ ворот. К концу тайма австрийцы выровнялись во владении мячом, но без ударов в футболе невозможно забить.

В начале второго тайма сохранил интригу в матче Схерпен, парировавший удар Самарджича из пределов штрафной. Почти сразу Шарль де Кетеларе отправил мяч в сетку, но гол после просмотра VAR отменили из-за офсайда. Итальянцы не сбавляли обороты и все же достигли своего. После шикарной передачи Куадрадо мощно под перекладину пробил Пашалич – 2:0. На этот раз положения вне игры не было.

На 63-й минуте после розыгрыша углового Шарль де Кетеларе довел счет до разгромного – 3:0. Хозяева поля продолжали атаковать, а гости уже отчаялись в собственных силах. На последней минуте основного времени после передачи де Кетеларе отличился Лукман – 4:0. Точку в матче поставил Брешианини - 5:0.

В итоге "Аталанта" впервые за шесть матчей побеждает. В Лиге чемпионов итальянцы поднимаются на третье место.

Лига чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

"Аталанта" - "Штурм" 5:0

Голы: Ретеги (12), Пашалич (59), де Кетеларе (63), Лукман (90), Брешианини (90+4)

"Аталанта": Карнесекки – Колашинац (Джимсити, 72), Гин, Толой – Дзаппакоста, Пашалич, де Рон (Эдерсон, 64), Палестра (Куадрадо, 46), Самарджич (Брешианини, 64) – де Кетеларе, Ретеги (Лукман, 46)

"Штурм": Схерпен - Малич, Айву, Вютрих, Лавале - Чуквуани, Станкович, Ялькуе (Звонарик, 70), Китеишвили - Камара (Джатта, 46), Вик (Хорват, 70)