Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Аталанта – Штурм 5:0. Подопечные Гасперини прерывают серию без побед
Ожидаемый результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Лиги чемпионов "Аталанта" принимала "Штурм". Это было противостояние команд разного уровня, решающих разные задачи.
До противостояния со "Штурмом" итальянцы не могли выиграть пять матчей подряд. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующий футбол и стремится выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Австрийский "Штурм" еще не проводил официальных матчей в 2025 году. В турнирной таблице команда занимает 29-е место с 3 очками, одержав только одну победу.
Уже в дебюте противостояния хозяева поля открыли счет. После шикарного прострела Дзаппакосты в пустые ворота переправил мяч Ретеги – 1:0. Следует отметить, что в предыдущей атаке должен был выводить австрийцев вперед Камара, но он не попал в ближний. Более мастеровитые итальянцы наказали соперников и сразу забили. После гола продолжили доминировать подопечные Гасперини, но следует отметить, что конструктива в заключительной трети поля им все же не хватало.
Лига чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
"Аталанта" - "Штурм" 5:0
Голы: Ретеги (12), Пашалич (59), де Кетеларе (63), Лукман (90), Брешианини (90+4)
"Аталанта": Карнесекки – Колашинац (Джимсити, 72), Гин, Толой – Дзаппакоста, Пашалич, де Рон (Эдерсон, 64), Палестра (Куадрадо, 46), Самарджич (Брешианини, 64) – де Кетеларе, Ретеги (Лукман, 46)
"Штурм": Схерпен - Малич, Айву, Вютрих, Лавале - Чуквуани, Станкович, Ялькуе (Звонарик, 70), Китеишвили - Камара (Джатта, 46), Вик (Хорват, 70)
Популярное сейчас
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- Брюгге - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой