ПСЖ - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Безумная вывеска в матче седьмого тура Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" едет в гости к "Пари Сен-Жермен". Два гранда европейского футбола сойдутся на "Парк де Пренс", чтобы определить сильнейшего. Обе команды сейчас находятся не в лучшем турнирном положении, рискуя остаться без плей-офф, поэтому эта игра обязательно будет напряженной от самого начала до конца. Кто сможет получить три очка? Увидим в среду вечером.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 22-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСЖ - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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