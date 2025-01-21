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ПСЖ - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Безумная вывеска в матче седьмого тура Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" едет в гости к "Пари Сен-Жермен". Два гранда европейского футбола сойдутся на "Парк де Пренс", чтобы определить сильнейшего. Обе команды сейчас находятся не в лучшем турнирном положении, рискуя остаться без плей-офф, поэтому эта игра обязательно будет напряженной от самого начала до конца. Кто сможет получить три очка? Увидим в среду вечером.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 22-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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