Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

На "Энфилде" встречаются команды из верхней части таблицы этапа Лиги.

"Ливерпуль" обеспечил себе проход далее в турнире. За 6 матчей "мерсисайдцы" набрали максимум очков. Теперь нужно обеспечить прямую путёвку в 1/8 финала.

"Лилль" - одна из сенсаций турнира. Восьмое место и близость к 1/8 финала, да и опыт побед над грандами есть. Как пример, победы над "Реалом", "Атлетико" и ничья с "Ювентусом".

Это первая встреча команд в Лиге Чемпионов и первая с сезона 2010/11. Футболисты французского клуба попытаются удивить, но на “Энфилде” это будет сложно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 7-й тур.

21 января 2025. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Футбол 5

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