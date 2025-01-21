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Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
На "Энфилде" встречаются команды из верхней части таблицы этапа Лиги.
"Ливерпуль" обеспечил себе проход далее в турнире. За 6 матчей "мерсисайдцы" набрали максимум очков. Теперь нужно обеспечить прямую путёвку в 1/8 финала.
"Лилль" - одна из сенсаций турнира. Восьмое место и близость к 1/8 финала, да и опыт побед над грандами есть. Как пример, победы над "Реалом", "Атлетико" и ничья с "Ювентусом".
Это первая встреча команд в Лиге Чемпионов и первая с сезона 2010/11. Футболисты французского клуба попытаются удивить, но на “Энфилде” это будет сложно.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5
Лига Чемпионов. 7-й тур.
21 января 2025. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: Megogo Футбол 5
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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