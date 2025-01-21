  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Ливерпуль – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На "Энфилде" встречаются команды из верхней части таблицы этапа Лиги.

"Ливерпуль" обеспечил себе проход далее в турнире. За 6 матчей "мерсисайдцы" набрали максимум очков. Теперь нужно обеспечить прямую путёвку в 1/8 финала.

"Лилль" - одна из сенсаций турнира. Восьмое место и близость к 1/8 финала, да и опыт побед над грандами есть. Как пример, победы над "Реалом", "Атлетико" и ничья с "Ювентусом".

Это первая встреча команд в Лиге Чемпионов и первая с сезона 2010/11. Футболисты французского клуба попытаются удивить, но на “Энфилде” это будет сложно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5

Лига Чемпионов. 7-й тур.

21 января 2025. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Ливерпуль - Лилль
Смотреть трансляцию

Favbet
1.29
6.20
9.90
Узнать больше

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Остается в Турции на постоянной основе. Сикан не полетел с Шахтером на матч ЛЧ
yellow-arrow
Арсенал – Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
Лига чемпионов Ливерпуль Лилль смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости