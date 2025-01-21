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Наставник Лилля - о матче против Ливерпуля: Это наш самый большой вызов в сезоне
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруно Женезио, наставник "Лилля", высказался о матче против "Ливерпуля" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.
"Это наш самый большой вызов в сезоне, и мы подготовились к нему ментально, физически и тактически. Я хочу, чтобы моя команда продолжала в том же духе.
"Ливерпуль" не часто меняет состав и играет с большим разнообразием. Они наносят настоящий удар в атаке. Недаром они возглавляют турнирную таблицу в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Это полноценная команда. Мы можем только восхищаться тем, что делает тренер и команда", - сказал специалист.
Добавим, что "Ливерпуль" 21 января сыграет против "Лилля". Начало в 22:00 по Киеву.
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