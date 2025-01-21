Не Барселона. Флик назвал клуб, который является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Тренер "Барселоны" Ханси Флик назвал клуб, который, по его мнению, является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

"Победа в Лиге чемпионов - одна из самых сложных вещей в мире. У нас все хорошо, но есть несколько очень хороших клубов, которые также хорошо выступают. "Ливерпуль" - один из моих фаворитов", - сказал специалист.

Добавим, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в турнирной таблице ЛЧ, команда имеет 18 очков. А "Барселона" занимает второе место - 15 баллов.