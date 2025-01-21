  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не Барселона. Флик назвал клуб, который является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Барселона. Флик назвал клуб, который является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Ливерпуль (с)

Не Барселона. Флик назвал клуб, который является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" Ханси Флик назвал клуб, который, по его мнению, является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

"Победа в Лиге чемпионов - одна из самых сложных вещей в мире. У нас все хорошо, но есть несколько очень хороших клубов, которые также хорошо выступают. "Ливерпуль" - один из моих фаворитов", - сказал специалист.

Добавим, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в турнирной таблице ЛЧ, команда имеет 18 очков. А "Барселона" занимает второе место - 15 баллов.

Читайте такжеБарселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
yellow-arrow
Луис Энрике о Пепе Гвардиоле: Это большая радость встретиться с ним
yellow-arrow
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Барселона Ливерпуль Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
21.01.2025 в 17:30
Чесно. Логічно. Щиро.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Caballero (DC)
21.01.2025 в 17:30
Чесно. Логічно. Щиро.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости