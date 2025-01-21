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Арсенал – Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Дебют Фабио Каннаваро во главе хорватского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока чемпионат Хорватии ушел на перерыв, загребское "Динамо" должно проводить матчи Лиги Чемпионов, да еще и с новым главным тренером, который пришел туда, чтобы наконец-то исправить плачевную ситуацию.
Наверняка, дебют против "Арсенала" не закончится для Каннаваро чем-то положительным, но если так, то это уже будет невероятный локальный успех для наставника.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 5.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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