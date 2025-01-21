Арсенал – Динамо Загреб. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Пока чемпионат Хорватии ушел на перерыв, загребское "Динамо" должно проводить матчи Лиги Чемпионов, да еще и с новым главным тренером, который пришел туда, чтобы наконец-то исправить плачевную ситуацию.

Наверняка, дебют против "Арсенала" не закончится для Каннаваро чем-то положительным, но если так, то это уже будет невероятный локальный успех для наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.

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1.13 8.70 23.00 Узнать больше

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