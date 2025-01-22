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Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Микель Артета попытается досрочно гарантировать себе 1/8 финала

Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" неплохо провел первые 6 матчей этапа лиги в Лиге Чемпионов и прямо сейчас они в шаге от того, чтобы досрочно гарантировать себе топ-8 и спокойно пройти в следующий этап, избежав промежуточной стадии плей-офф.

Для этого нужно обыграть загребское "Динамо" у себя дома. Да, лондонцы не в лучшей форме прямо сейчас, но мастерства на такого соперника должно хватить спокойно.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 5

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Трансляция матча "Арсенал" — "Динамо" Загреб
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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