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Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" едет в гости к команде Анатолия Трубина.
Испанский и португальский клубы начали 2025-й год с трофея. "Барселона" победила в Суперкубке Испании, а "Бенфика" взяла Кубок Лиги.
В Лиге Чемпионов "Барселона" уже в шаге от 1/8 финала. 5 побед, 15 баллов. "Бенфика" же расположилась на 15-й строчке, но также не теряет надежды на проход без стыковых матчей.
Даст ли "Бенфика" бой или "Барселона" ожидаемо возьмёт 3 очка – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Чемпионов. 7-й тур.
21 января 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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