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Луис Энрике о Пепе Гвардиоле: Это большая радость встретиться с ним
Тренер ПСЖ прокомментировал встречу в Лиге Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал противостояние с Пепом Гвардиолой в 7-м туре Этапа Лиги в Лиге Чемпионов.
По словам испанца, встреча с Гвардиолой будет особенной, ведь стили их команд похожи. К тому же, испанские тренера дружат
"Пеп Гвардиола? Это особенный матч для обеих команд, но еще и потому, что мне предстоит встретиться с другом! Это большая радость встретиться с ним. Это правда, что наши стили игры близки, но есть нюансы, потому что каждый тренер развивается в соответствии с теми игроками, которые у него есть", - сказал Энрике.
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Матч между "ПСЖ" и "Манчестер Сити" состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.
До матча "ПСЖ" занимает 25-е место в таблице Лиги, набрав 7 очков в 6 матчах. "Манчестер Сити" - 22-й.
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