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Луис Энрике о Пепе Гвардиоле: Это большая радость встретиться с ним

Лига Чемпионов

Тренер ПСЖ прокомментировал встречу в Лиге Чемпионов

Луис Энрике о Пепе Гвардиоле: Это большая радость встретиться с ним

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал противостояние с Пепом Гвардиолой в 7-м туре Этапа Лиги в Лиге Чемпионов.

По словам испанца, встреча с Гвардиолой будет особенной, ведь стили их команд похожи. К тому же, испанские тренера дружат

"Пеп Гвардиола? Это особенный матч для обеих команд, но еще и потому, что мне предстоит встретиться с другом! Это большая радость встретиться с ним. Это правда, что наши стили игры близки, но есть нюансы, потому что каждый тренер развивается в соответствии с теми игроками, которые у него есть", - сказал Энрике.

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Матч между "ПСЖ" и "Манчестер Сити" состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.

До матча "ПСЖ" занимает 25-е место в таблице Лиги, набрав 7 очков в 6 матчах. "Манчестер Сити" - 22-й.

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Луис Энрике Пеп Гвардиола
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Источник:
Canal Supporters
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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August 71 (Харьков)
21.01.2025 в 18:04
Они превратили украинский футбол в позорище, и продолжают получать за это огромные деньги.
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Комментарии 2
August 71 (Харьков)
21.01.2025 в 18:04
Они превратили украинский футбол в позорище, и продолжают получать за это огромные деньги.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2025 в 18:20
да, гвардиола с энрикой такие)))
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