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Фейенорд - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Важный матч для обоих

Фейенорд - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся "Фейенорд" и "Бавария". Нидерландцы сейчас на 18-м месте с 10-ю очками, а немцы - 10-е с 12-ю зачетными пунктами.

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Матч состоится в среду, 22-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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