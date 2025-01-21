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Фейенорд - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Важный матч для обоих
Getty Images/Global Images Ukraine
В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся "Фейенорд" и "Бавария". Нидерландцы сейчас на 18-м месте с 10-ю очками, а немцы - 10-е с 12-ю зачетными пунктами.
Матч состоится в среду, 22-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.
Трансляція матчу Феєнорд - БаваріяСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матче с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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