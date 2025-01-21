Фейенорд - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся "Фейенорд" и "Бавария". Нидерландцы сейчас на 18-м месте с 10-ю очками, а немцы - 10-е с 12-ю зачетными пунктами.

Матч состоится в среду, 22-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Баварія Смотреть трансляцию

Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матче с помощью матч-центра UA-Футбол.