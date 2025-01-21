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Тренер РБ Зальцбург - о матче против Реала: Это особенная игра в моей карьере
Специалист высказался о мадридском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Летш, главный тренер "РБ Зальцбург", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Реала" в Лиге чемпионов.
"У них нет слабых мест. Они играют плохо? Совсем нет. Они установили очень высокую планку. Конечно, у них были игры, где они не были на 100%, но в остальных их уровень был лучшим. Это должно быть нашей целью - не дать им достичь этого максимального уровня. Если мы говорим о том, что "Реал" играет плохо, то это потому, что мы установили очень высокую планку.
Для меня большая честь играть против Анчелотти. Он один из лучших в мире, и у него есть медали, чтобы доказать это. Это особенная игра в моей карьере. Я могу сказать, вау, Мадрид", - сказал специалист.
Добавим, что 7-й тур ЛЧ между "Реалом" и "РБ Зальцбург" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.
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