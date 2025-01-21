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Тренер РБ Зальцбург - о матче против Реала: Это особенная игра в моей карьере

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Специалист высказался о мадридском клубе

Тренер РБ Зальцбург - о матче против Реала: Это особенная игра в моей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Летш, главный тренер "РБ Зальцбург", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Реала" в Лиге чемпионов.

"У них нет слабых мест. Они играют плохо? Совсем нет. Они установили очень высокую планку. Конечно, у них были игры, где они не были на 100%, но в остальных их уровень был лучшим. Это должно быть нашей целью - не дать им достичь этого максимального уровня. Если мы говорим о том, что "Реал" играет плохо, то это потому, что мы установили очень высокую планку.

Для меня большая честь играть против Анчелотти. Он один из лучших в мире, и у него есть медали, чтобы доказать это. Это особенная игра в моей карьере. Я могу сказать, вау, Мадрид", - сказал специалист.

Добавим, что 7-й тур ЛЧ между "Реалом" и "РБ Зальцбург" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.

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Реал (Мадрид) Зальцбург
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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