Тренер РБ Зальцбург - о матче против Реала: Это особенная игра в моей карьере

Томас Летш, главный тренер "РБ Зальцбург", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Реала" в Лиге чемпионов.

"У них нет слабых мест. Они играют плохо? Совсем нет. Они установили очень высокую планку. Конечно, у них были игры, где они не были на 100%, но в остальных их уровень был лучшим. Это должно быть нашей целью - не дать им достичь этого максимального уровня. Если мы говорим о том, что "Реал" играет плохо, то это потому, что мы установили очень высокую планку.

Для меня большая честь играть против Анчелотти. Он один из лучших в мире, и у него есть медали, чтобы доказать это. Это особенная игра в моей карьере. Я могу сказать, вау, Мадрид", - сказал специалист.