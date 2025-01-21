"Это очень важная игра для нас". Гвардиола высказался о матче против ПСЖ в ЛЧ

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", выступил на пресс-конференции накануне поединка Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"У обеих команд осталось по два матча. Завтра очень важная игра для нас, но у нас есть еще один поединок против "Брюгге", но дома.

Я не знаю, сколько очков нам понадобится для квалификации. Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников", - сказал Пеп.